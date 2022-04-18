Пропаганда Кремля рассказывает, что якобы все 5 сотен моряков эвакуировали. Сейчас в России идет только "оплакивание" корабля за 750 миллионов долларов. Однако мать служащего больше беспокоится о большом количестве убитых и раненых моряков.

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"Просто так пожар бы не случился"

Пропагандисты России полностью отрицают, что ВСУ могли нанести такой мощный удар. Они сначала говорили, что это якобы была атака НАТО, а потом вообще сошлись на абсурдном мнении – "произошел пожар из-за окурка". Однако мать матроса это опровергла.

Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не случился. Есть погибшие, раненые, пропавшие без вести. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Раненые преимущественно с оторванными конечностями,

– рассказала женщина.

Ее сын матрос сказал, что погибли около 40 членов экипажа. Еще часть военных пропала без вести или была сильно ранена. Они пытались самостоятельно погасить пожар. Однако, мол, после попадания ракет "Нептун" сдетонировал боезапас судна, поэтому это было бесполезно.

Обратите внимание! Журналисты не обнародовали имя матери служащего ВМС России из соображений безопасности. Однако она предоставила документы, подтверждающие, что мужчина служил матросом на "Москве".

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Украинская сторона официально не подтверждала и не опровергала, что наши военные приложили руку к потоплению "Москвы" 14 апреля. В Минобороны на следующий день акцентировали, что в условиях военного положения неуместно обнародовать такие данные.

Однако, вероятнее всего, крейсер атаковали украинским береговым ракетным комплексом "Нептун". В борт крейсера попало 2-3 ракеты и он начал гореть. Это нанесло ужасный удар по образу "несокрушимого русского флота". В Крыму постепенно перестают верить СМИ, а командование России запретило выход кораблей из Севастополя.

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