У Росії заявили, що Купрін загинув під час вибуху та пожежі. Мовиться, що росіяни "вражені цією сумною новиною".

Зауважте Кораблі Росії, які були у районі "Москви", відійшли на південь від українського берега

Напередодні країна-окупантка також визнала, що крейсер "Москва" затонув. Це сталося, коли його намагалися відбуксирувати до порту.

Точна кількість загиблих на борту "Москви" – наразі невідома.

Крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку знищили ЗСУ. За даними ЗМІ, його вартість становила близько 750 мільйонів доларів.

У "Москву" поцілила українська ракета "Нептун". Ця перемога ЗСУ має велике військове та ще більше морально-політичне значення.

До теми – у росіян пригорає через "Москву" та збиття безпілотника "Орлану-10": дивіться відео