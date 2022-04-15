У Росії заявили, що Купрін загинув під час вибуху та пожежі. Мовиться, що росіяни "вражені цією сумною новиною".
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Напередодні країна-окупантка також визнала, що крейсер "Москва" затонув. Це сталося, коли його намагалися відбуксирувати до порту.
Точна кількість загиблих на борту "Москви" – наразі невідома.
Крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку знищили ЗСУ. За даними ЗМІ, його вартість становила близько 750 мільйонів доларів.
У "Москву" поцілила українська ракета "Нептун". Ця перемога ЗСУ має велике військове та ще більше морально-політичне значення.
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