Про це виданню CNN розповів високопоставлений чиновник міністерства оборони США. Уряд Америки наголошує, що кількість жертв серед екіпажу залишається невстановленою.

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Міністерством оборони Росії поширюється інформація про евакуацію екіпажу на інші кораблі. Ймовірно, це й справді так, враховуючи подальші дії інших суден.

Так, за інформацією американського чиновника, чорноморські кораблі, які діяли поблизу "Москви" або в північній частині Чорного моря, вирушили на південь.

Отже, вони всі, всі північні чорноморські кораблі зараз відійшли, трохи далі від північних районів, де вони діяли,

– підсумував чиновник.

США припускають, що корабель зберіг плавучість і власним ходом вирушив у Севастополь для ремонту.

Водночас очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підкреслив, що російський крейсер "Москва", який підбили українськими ракетами, станом на вечір 14 квітня догорає у Чорному морі.

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