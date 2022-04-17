У Генеральному штабі Збройних Сил розповіли про те, як на окупованому Росією Кримському півострові реагують на те, що флагман чорноморського флоту держави-агресорки пішов на дно.

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Люди в Криму перестають довіряти росЗМІ

Військові повідомили, що інформація про знищення Україною ракетного крейсера "Москва" набула значного суспільного резонансу в окупованому Криму.

Серед населення посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими засобами масової інформації,

– зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк повідомив, що на території окупованої частини Донбасу місцеве населення перестає вірити у міф про те, що Росія їх визволить. Цьому сприяє те, що держава-агресорка проводить примусову мобілізацію та кидає непідготовлених людей в бій проти українців.

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