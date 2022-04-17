Журналіст 24 каналу Ігор Гаврищак каже, що Соловйов вже перейшов на новий рівень.
До теми Я скаженію, – пропагандист Соловйов влаштував істерику через спалений крейсер "Москва"
"Якщо раніше вони обурювалися через те, що українці могли таке зробити, то тепер Соловйов почав критикувати своїх же", – наголосив ведучий.
Зокрема, пропагандист зізнався, що він скаженіє через флагман "Москва".
Я все розумію, що флагман був старий, після ремонту і що в таких кораблів є слабкі місця, але ви мені поясніть – як ви могли його втратити? Якого чорта ви опинилися сам в цей час і в цій точці Чорного моря? З яких це пір бойовий корабель боїться ракетного удару?,
– питає він.
За словами ведучих, пропагандист просто починає кидати каміння в свій город, на своїх.
Дивіться відео, як "підгорає" в Соловова через потоплену "Москву":
Також Ігор Гаврищак розповів про причини, чому так точно вручили українські ракети “Нептун”.
По-перше, ми відволікали крейсер "Москва", поки летів "Нептун", а по друге, весь особовий склад на крейсері був тотально не підготовлений. Потім в керівництві обурювалися, що туди назбирали якихось наркоманів тощо. Вони не боєздатні і не готові виконувати накази,
– додав він.
До слова, раніше ЗСУ підтвердили, що поцілили у російський флагман українськими ракетами "Нептун". У Росії визнали, що "Москва" затонула, але про атаку – не згадували. Зазначимо, що на борту крейсера могли перебувати понад 500 моряків.
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