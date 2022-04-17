Журналист 24-го канала Игорь Гаврищак говорит, что Соловьев уже перешел на новый уровень.

К теме Я в бешенстве, – пропагандист Соловьев устроил истерику из-за сожженного крейсера "Москва"

"Если раньше они возмущались из-за того, что украинцы могли это сделать, то теперь Соловьев начал критиковать своих же ", – подчеркнул ведущий.

В частности, пропагандист признался, что он бесится из-за флагмана "Москва".

Я все понимаю, что флагман был старый, после ремонта и что у таких кораблей есть слабые места, но вы мне объясните – как вы могли его потерять? Какого черта вы оказались в это время и в этой точке Черного моря? С каких это пор боевой корабль боится ракетного удара?

– спрашивает он.

По словам ведущих, пропагандист просто начинает бросать камни в свой огород, на своих.

Смотрите видео, как "подгорает" у Соловова из-за утопленной "Москвы":



Также Игорь Гаврищак рассказал о причинах, по которым так точно попали украинские ракеты “Нептун”.

Во-первых, мы отвлекали крейсер "Москва", пока летел "Нептун", а во вторых, весь личный состав на крейсере был тотально не подготовлен. Поэтому в руководстве возмущались, что туда собрали каких-то наркоманов и т.д. Они не боеспособны и не готовы выполнять приказы,

– добавил он.

К слову, ранее ВСУ подтвердили, что попали в российский флагман украинскими ракетами "Нептун". В России признали, что "Москва" затонула, но об атаке – не упоминали. Отметим, что на борту крейсера могли находиться более 500 моряков .