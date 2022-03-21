У болгарському уряді зазначили, що міни раніше були розташовані біля Одеси, але багато з них було зірвано з кріплень штормом і зараз вони вільно дрейфують.

Важливо Понад 90% одеситів переконані, що Росія веде війну з Україною, – опитування

Особливу пильність попросили виявити жителів:

Добрича,

Варни,

Бургаса.

При виявленні підозрілих сферичних об'єктів у воді або на березі просимо громадян повідомляти за телефоном екстрених служб,

– мовиться у повідомленні.

В уряді запевнили, що вжили всіх заходів щодо контролю над морськими кордонами країни, пересуванням суден у болгарських територіальних водах. У разі необхідності місцева влада спільно з Міноборони готова організувати операції зі знешкодження небезпечних об'єктів.

Зверніть увагу! Раніше керівник проєкту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко сказав, що Росія замінувала шляхи від Босфору до Одеси, традиційно заявивши про "українські" міни.