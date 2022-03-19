Соціологи Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова 16 березня провели опитування серед одеситів. Їх цікавило, що мешканці міста думають про війну.

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Результати опитування

Всього телефоном та у месенджерах фахівці опитали 2000 людей. Понад 90% одеситів вважають, що Росія веде війну з Україною.

Лише 12% одеситів погоджується, що Росія проводить "спецоперацію", 81% опитаних з цим категорично не згодні.

4% одеситів вважають, що мета "спецоперації" – звільнити країну від націоналістів, 73,9% з цим не погоджуються.

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