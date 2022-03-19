Володимир Зеленський на початку звернення наголосив, що неодноразово бував у Швейцарії ще до того, як став президентом. Ще тоді він запитував себе, чому Україна не може жити так, як і Швейцарія.

Зверніть увагу Якщо не зупинити і не покарати Росію, то інші агресори у світі почнуть інші війни, – Зеленський

Ми маємо шанс

Глава держави наголосив, що Росія стала країною-терористом. Член Радбезу ООН фактично зруйнував все те, для чого організацію створювали, коли розв'язав війну проти нашої держави.

Однак президент переконаний, що зараз у нас є шанс чітко продемонструвати, що війна зруйнує не жертву агресії, а того, хто її розпочав.

Можливо, це останній шанс для людства зупинити війни та державний терор,

– наголосив Зеленський.

Зеленський подякував за підтримку

Президент зазначив, що Україна роками йшла шляхом реформ, щоб досягнути високого рівня життя, однак з початком війни все змінилося. Та після нападу Росії Швейцарія вперше за понад 200 років порушила свій нейтралітет та підтримала Україну. За це Володимир Зеленський висловив вдячність.

Та попри те, глава держави закликав Швейцарію до подальших кроків. Зокрема – заморозити усі активи російських політиків та бізнесменів.

Окремо Володимир Зеленський згадав компанію Nestle, яка попри війну, погрози Європі та ядерний шантаж відмовляється іти з російського ринку.

У липні мав відбутися економічний саміт

Володимир Зеленський розповів, що у липні цього року планували провести економічний форум у Лугано, на якому б мали обговорювати реформи в Україні.

Глава держави наголосив, що вірить у те, що його таки вдасться провести цього року. На форумі обговорюватимуть відновлення України після війни.

Звернення Зеленського до Швейцарії: дивіться відео