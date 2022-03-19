Український лідер наголосив: мовиться про різні континенти. Відповідний допис президент оприлюднив 19 березня.

Зауважте "Черчилль у флісовій кофті": Зеленський потрапив на обкладинку журналу Der Spiegel

Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів,

– наголосив Зеленський.

Президент показав наслідки дій окупантів в Україні / Фото Alex Lourie, Vadim Ghirda, Mikhail Palinchak, Wolfgang Schwan, Mstyslav Chernov

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