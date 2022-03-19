Украинский лидер подчеркнул: речь идет о разных континентах. Соответствующее сообщение президент обнародовал 19 марта.

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Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей,

– подчеркнул Зеленский.

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