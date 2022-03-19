А именно – военные, спасатели и гражданские. На фоне видны Дом профсоюзов в Киеве и баррикады из мешков с песком, а также противотанковые ежи.

Читайте также "Жизнь победит смерть": на обложке TIME появились слова Зеленского на украинском

Сейчас внимание мира приковано к Украине

В центре новой обложки – слово "Несокрушимые" заглавными буквами. "В течение нескольких недель украинские военные и добровольцы противостоят наступлению российской армии. Смогут ли они победить военную мощь Путина?" – говорится в описании в инстаграмме.

Зеленского сравнили с Черчиллем

Материал, посвященный борьбе украинцев против российской агрессии, имеет название "Черчилль во флисовой куртке" – так издание называет президента Зеленского.

"Путин появляется в костюме и говорит с ненавистью. Зеленский носит оливково-зеленую одежду и говорит дружелюбно, но твердо. От него зависит, удержит ли его страна свои позиции в этой войне", – этими словами автор начинает статью.