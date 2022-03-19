Владимир Зеленский в начале обращения подчеркнул, что неоднократно бывал в Швейцарии еще до того, как стал президентом. Еще тогда он спрашивал себя, почему Украина не может жить так же, как Швейцария.

Обратите внимание Если не остановить и не наказать Россию, то другие агрессоры в мире начнут другие войны, – Зеленский

У нас есть шанс

Глава государства подчеркнул, что Россия стала страной-террористом. Член Совбеза ООН фактически разрушил все то, для чего организацию создавали, когда развязал войну против нашего государства.

Однако президент убежден, что сейчас у нас есть шанс ясно продемонстрировать, что война разрушит не жертву агрессии, а того, кто ее начал.

Возможно, это последний шанс для человечества остановить войны и государственный террор,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский поблагодарил за поддержку

Президент отметил, что Украина годами шла по пути реформ, чтобы достичь высокого уровня жизни, однако с началом войны все изменилось. Но после нападения России Швейцария впервые за более чем 200 лет нарушила свой нейтралитет и поддержала Украину. За это Владимир Зеленский выразил благодарность.

Но несмотря на это, глава государства призвал Швейцарию к дальнейшим шагам. В частности, заморозить все активы российских политиков и бизнесменов.

Отдельно Владимир Зеленский упомянул компанию Nestle, которая, несмотря на войну, угрозы Европе и ядерный шантаж, отказывается уходить с российского рынка.

В июле должен был состояться экономический саммит

Владимир Зеленский рассказал, что в июле этого года планировали провести экономический форум в Лугано, на котором должны были обсуждать реформы в Украине.

Глава государства подчеркнул, что верит в то, что в этом году удастся провести его. На форуме будут обсуждаться восстановление Украины после войны.