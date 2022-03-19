Социологи Одесского национального университета им. И.И.Мечникова 16 марта провели опрос среди одесситов. Их интересовало, что жители города думают о войне.

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Результаты опроса

Всего по телефону и в мессенджерах специалисты опросили 2000 человек. Более 90% одесситов считают, что Россия ведет войну с Украиной.

Лишь 12% одесситов соглашается, что Россия проводит спецоперацию, 81% опрошенных с этим категорически не согласны.

4% одесситов считают, что цель "спецоперации" – освободить страну от националистов, 73,9% с этим не согласны.

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