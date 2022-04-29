Пентагон озвучил новые данные о войне России против Украины. Как сообщают американцы, враг не имеет значительных успехов, но прекращать боевые действия не собирается.
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Ракетные обстрелы и подготовка БТГ к войне с Украиной
Как сообщили в Пентагоне, с начала войны россияне совершили более 1900 пусков ракет по Украине. Что касается авиационных бомбардировок, то сейчас они сосредоточены на Мариуполе и на территории Донбасса. Также в Пентагоне сообщили, что вылеты бомбардировщиков и пуск россияне совершают со своей территории.
Что касается наземных сил врага, то сейчас в Украине действуют 92 батальона тактических групп. Также враг рассчитывает на 20 БТГ, находящихся вне Украины. В Пентагоне отмечают, что у россиян есть большие проблемы со слаженностью и боевым духом.
Противостояние врагу 28 апреля
- украинские защитники уничтожили 5 вражеских ракет;
- наши герои отразили штурм россиян на Херсонщине;
- в зоне ООС бойцы ВСУ отразили 9 атак оккупантов.
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