Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в фейсбуке.

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Лукашук подчеркнул, что украинские защитники – самые лучшие.

В течение дня ВСУ успешно отбили попытку штурмовых действий оккупационных войск в районе населенного пункта Заградовка на границе Херсонщины и Днепропетровщины. Наши защитники – самые лучшие. Говорил это раньше и буду говорить всегда,
– сказал председатель Днепропетровской ОВА.

Он добавил, что по состоянию на эту минуту оккупантов в области нет.

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