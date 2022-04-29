Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у фейсбуці.

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Лукашук підкреслив, що українські захисники – найкращі.

Протягом дня ЗСУ успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка, що на межі Херсонщини та Дніпропетровщини. Наші захисники – найкращі. Говорив це раніше і говоритиму завжди,

– сказав голова Дніпропетровської ОВА.

Він додав, що станом на цю хвилину окупантів в області немає.

Яка ситуація у Дніпрі: останні новини

Росія продовжує ракетні обстріли українських міст. З ними активно боряться українські бійці протиповітряної оборони. Одну з ворожих ракет росіян 27 квітня вдалося збити на Дніпропетровщині.

А 23 квітня окупанти поцілили ракетою у Дніпровський район. На щастя, ніхто з людей не постраждав.