Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, украинцам нужно быть очень осмотрительными. Россияне не прекращают активность ни в зоне боевых действий, ни в информационном поле.
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Психологическое давление врага
Как отметил Арестович, враг начал активно продуцировать месседжи "все уничтожено", "все разгромлено", "ВСУ отступили". Делается это на украинском языке с привлечением профессионалов.
Меньше слушайте их, а слушайте Генштаб ВСУ, Министерство обороны и Офис Президента,
– подчеркнул Арестович.
Работа российской пропаганды
Враг начал коварную деятельность в соцсетях через аккаунты похищенных людей. Также оккупанты придумали "огневые позиции ВСУ" прямо посреди Запорожья. Без абсурда россияне тоже не могут – они нафантазировали планы Польши захватить Западную Украину.
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