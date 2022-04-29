Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, украинцам нужно быть очень осмотрительными. Россияне не прекращают активность ни в зоне боевых действий, ни в информационном поле.

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Психологическое давление врага

Как отметил Арестович, враг начал активно продуцировать месседжи "все уничтожено", "все разгромлено", "ВСУ отступили". Делается это на украинском языке с привлечением профессионалов.

Меньше слушайте их, а слушайте Генштаб ВСУ, Министерство обороны и Офис Президента,

– подчеркнул Арестович.

Работа российской пропаганды

Враг начал коварную деятельность в соцсетях через аккаунты похищенных людей. Также оккупанты придумали "огневые позиции ВСУ" прямо посреди Запорожья. Без абсурда россияне тоже не могут – они нафантазировали планы Польши захватить Западную Украину.

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