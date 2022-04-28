Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире 24 канала.

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По его словам, оккупанты похищают известных людей, в частности бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, а также других активистов. И через их соцсетей начинают распространять пропагандистские материалы.

Призываю людей не писать комменты, а жаловаться на эти страницы, чтобы их заблокировали. Потому что оккупанты сейчас работают через соцсети похищенных людей,

– заявил Хлань.

Депутат подчеркнул, что эти страницы также распространяют информацию о том, что это украинские военные нанесли удар по центру Херсона, но наши ВСУ точно не могли этого сделать. Он добавил, что деталей по взрывам в городе до сих пор нет.

Сергей Хлань заверил, что в Херсонской области ситуация сложная, людей продолжают похищать, пытать и заставляют записывать пропагандистские видео.

К слову, из Национального союза журналистов исключили поддерживавшего оккупантов херсонского медийника Геннадия Шелестенко. Он является организатором издания "Херсонский вестник", который публикует сообщения о так называемой "новой Украине" без "украинского нацизма" и другой российской пропаганде.

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