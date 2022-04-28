Решение было принято на срочном заседании Секретариата и Ревизионной комиссии НСЖУ 27 апреля.

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Почему журналиста исключили из Союза

Шелестенко является организатором издания "Херсонский вестник". СМИ публикует в фейсбуке сообщения о так называемой "новой Украине" без "украинского нацизма", а также другие сообщения, совпадающие с нарративами российской пропаганды.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко подчеркнул, что позорно, когда Шелестенко крупным планом публикует свое журналистское удостоверение и позиционирует свое издание как "глашатаев правды" в Херсоне.

Это абсолютный позор! Мы должны исключить таких людей за измену, за пособничество оккупантам,

– сказал Томиленко.

Он добавил, что нет оснований говорить, что это распространяется под давлением или пыткой. Союз осуждает следующие действия.

Кроме того, на странице "Херсонского вестника" коллаборанты заявляют, что коллектив издания "состоит исключительно из членов Союза журналистов Украины, они все прошли проверку в НСЖУ и платят взносы". Союз проверил информацию о том, что задержанный СБУ депутат Херсонского городского совета Илья Карамаликов является членом НСЖУ. Оказалось, что он не имеет отношения к организации.

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