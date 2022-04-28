Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу.

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За його словами, окупанти викрадають відомих людей, зокрема колишнього мера Херсону Володимира Миколаєнка, а також інших активістів. І через їх соцмережі починають розповсюджувати пропагандистські матеріали.

Закликаю людей не писати коменти, а скаржитися на ці сторінки, щоб їх заблокували. Бо окупанти зараз працюють через соцмережі викрадених людей,

– заявив Хлань.

Депутат наголосив, що ці сторінки також розповсюджують інформацію про те, що це українські військові завдали удару по центру Херсону, але наші ЗСУ точно не могли цього зробити. Він додав, що деталей щодо вибухів у місті досі немає.

Сергій Хлань запевнив, що на Херсонщині ситуація складана, людей продовжують викрадати, катувати та змушують записувати пропагандистські відео.

До слова, з Національної спілки журналістів виключили херсонського медійника Геннадія Шелестенка, який підтримував окупантів. Він є організатором видання "Херсонський вісник", який публікує дописи про так звану "нову Україну" без "українського нацизму" та іншу російську пропаганду.

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