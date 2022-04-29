Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, українцям потрібно бути дуже обачними. Росіяни не припиняють активності ані в зоні бойових дій, ані в інформаційному полі.

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Психологічний тиск ворога

Як зазначив Арестович, ворог почав активно продукувати меседжі "все знищено", "все розгромлено", "ЗСУ" відступили тощо. Робиться це українською мовою і з залученням професіоналів.

Менше слухайте їх, а слухайте Генштаб ЗСУ, Міністерство оборони та Офіс Президента,

– наголосив Арестович.

Робота російської пропаганди

Ворог почав підступну діяльність у соцмережах через аккаунти викрадених людей. Також окупанти вигадали "вогневі позиції ЗСУ" просто посеред Запоріжжя. Без абсурду росіяни теж не можуть – вони нафантазували плани Польщі захопити Західну Україну.

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