Россияне сбросили тяжелые бомбы

Нацгвардейцы отстаивают позиции и не дают врагу приблизиться. Тяжелые российские бомбы ничто против воли и силы духа наших защитников.

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Гвардейцы продолжают наносить точечные минометные удары по российским оккупантам даже после того, как многие их позиции были обстреляны тяжелыми бомбами,
– говорится в сообщении нацгвардейцев.

Нацгвардейцы нанесли ответные удары

Также военные опубликовали фото, на котором виден размер воронки от попадания российской бомбы и момент, как наши защитники готовятся наносить ответный удар.


Военные готовятся нанести ответный удар, стоя на минной воронке / Фото Нацгвардия

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