Россияне сбросили тяжелые бомбы

Нацгвардейцы отстаивают позиции и не дают врагу приблизиться. Тяжелые российские бомбы ничто против воли и силы духа наших защитников.

Внимание В Мариуполе оккупанты собирают персональные данные жителей и открывают "обналы"

Гвардейцы продолжают наносить точечные минометные удары по российским оккупантам даже после того, как многие их позиции были обстреляны тяжелыми бомбами,

– говорится в сообщении нацгвардейцев.

Нацгвардейцы нанесли ответные удары

Также военные опубликовали фото, на котором виден размер воронки от попадания российской бомбы и момент, как наши защитники готовятся наносить ответный удар.



Военные готовятся нанести ответный удар, стоя на минной воронке / Фото Нацгвардия

Последние новости о ситуации в Мариуполе

В "Азове" сообщили, сколько Россия потратила на войну в Мариуполе. Эта сумма превышает 1 миллиард 100 миллионов долларов.

Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что надежда на переговоры с Россией по Мариуполю еще есть. Для власти принципиально забрать оттуда не только гражданских, но и военных.

Минувшей ночью российские войска совершили 50 авиаударов по "Азовстали".

В то же время в Пентагоне сообщили, что россияне пытаются удержать свои позиции в Запорожской области. Для этого они даже готовы привлечь силы, участвовавшие в блокаде Мариуполя.

Обратите внимание – часть войск России отходит от Мариуполя, – Пентагон: смотрите видео