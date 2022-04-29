Россияне сбросили тяжелые бомбы
Нацгвардейцы отстаивают позиции и не дают врагу приблизиться. Тяжелые российские бомбы ничто против воли и силы духа наших защитников.
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Гвардейцы продолжают наносить точечные минометные удары по российским оккупантам даже после того, как многие их позиции были обстреляны тяжелыми бомбами,
– говорится в сообщении нацгвардейцев.
Нацгвардейцы нанесли ответные удары
Также военные опубликовали фото, на котором виден размер воронки от попадания российской бомбы и момент, как наши защитники готовятся наносить ответный удар.
Военные готовятся нанести ответный удар, стоя на минной воронке / Фото Нацгвардия
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