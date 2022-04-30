Повітряні сили України відзвітували про свої успіхи за добу 29 квітня. Наші герої здійснили чергове "прорідження" сил ворога у повітрі.

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Нові втрати ворога у повітрі

За день наші сили Протиповітряної оборони та Повітряних сил ЗСУ вразили 10 ворожих цілей. Зокрема, наші захисники знищили російський штурмовик Су-25.

Окрім того, ворог залишився без 9 БПЛА "Орлан-10", за допомогою яких намагається здійснювати повітряну розвідку.

Як триває війна проти окупантів: коротко

Ворог веде інтенсивні наступальні дії, до яких залучає великі сили, але не може досягнути успіху. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, нашим героям вдається успішно відбивати атаки ворога та звільняти окуповані населені пункти.

Гарячі бої з ворогом тривають у зоні ООС, росіяни йшли в наступ аж 14 разів. За підсумками доби ворог може потішити своє командування лише утилізацією великої кількості своєї техніки.

4 штурми російські окупанти провели на Сході. У ході боїв ЗСУ вдалося знищити багато особового складу та бойової техніки.

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького показала відео, як перетворює батарею ворожих "Ураганів" та іншу техніку в обгорілий металічний непотріб. Вибухи російських бойових машин – це чудовий феєрверк, на який росіяни можуть розраховувати без усяких там святкувань 9 травня.

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