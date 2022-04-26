На Харківщині військові Десантно-штурмових військ ЗСУ збили ще один російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Важливо Ракети над Запорізькою АЕС і провокації у Придністров'ї: основне за 62 день війни

За військовою номенклатурою "Алігатор" є командирською технікою.

Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів США,

– написали в Генштабі.

Дивіться також: ЗСУ знищили літак Су-34 окупантів на Харківщині