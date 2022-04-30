Українські військові тримають оборону на Миколаївщині й Херсонщині

У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що вночі знищили ворожий безпілотник "Орлан-10". Також наші захисники знищили ворожу самохідну гаубицю "Мста-С".

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Протягом ночі під час виконання завдань розвідки черговий безпілотний "Орлан-10" противника влучно вражений нашими воїнами.

Також серед наших влучань – ворожа самохідна гаубиця "Мста-С",

– йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що інші втрати ворога уточнюються.

Наші військові наголосили, що продовжують ведення бойових дій по зайнятому рубежу на Миколаївщині й Херсонщині. Там зазначили, що через невдачі росіяни здійснюють артилерійсько-мінометні обстріли.

"Противник, не маючи успіхів у попередніх задумах, продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів підходів до власних позицій, полишених ним населених пунктів та позицій наших військ", – повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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