Украинские военные держат оборону в Николаевской и Херсонской областях

В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что ночью уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10". Также наши защитники уничтожили вражескую самоходную гаубицу "Мста-С".

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В течение ночи при выполнении заданий разведки очередной беспилотный "Орлан-10" противника точно поражен нашими воинами.

Также среди наших попаданий – вражеская самоходная гаубица "Мста-С",

– говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что другие потери врага уточняются.

Наши военные подчеркнули, что продолжают ведение боевых действий по занятому рубежу в Николаевской и Херсонской областях. Там отметили, что из-за неудач россияне совершают артиллерийско-минометные обстрелы.

"Противник, не имея успехов в предыдущих замыслах, продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов подходов к собственным позициям, оставленным им населенным пунктам и позициям наших войск", – сообщили в оперативном командовании "Юг".

Безумные потери россиян

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