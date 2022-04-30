Украинские военные держат оборону в Николаевской и Херсонской областях
В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что ночью уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10". Также наши защитники уничтожили вражескую самоходную гаубицу "Мста-С".
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В течение ночи при выполнении заданий разведки очередной беспилотный "Орлан-10" противника точно поражен нашими воинами.
Также среди наших попаданий – вражеская самоходная гаубица "Мста-С",
– говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что другие потери врага уточняются.
Наши военные подчеркнули, что продолжают ведение боевых действий по занятому рубежу в Николаевской и Херсонской областях. Там отметили, что из-за неудач россияне совершают артиллерийско-минометные обстрелы.
"Противник, не имея успехов в предыдущих замыслах, продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов подходов к собственным позициям, оставленным им населенным пунктам и позициям наших войск", – сообщили в оперативном командовании "Юг".
Безумные потери россиян
- Россия уже более двух месяцев находится в состоянии полномасштабной войны против Украины. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли около 23 200 солдат.
- В течение 29 апреля наши защитники в зоне Операции Объединенных сил сбили вражеский самолет и сразу 7 беспилотников. На Луганском направлении от российской техники остались руины. Наши бойцы нанесли врагу потери ночью.
- Сообщалось, что нацгвардейцы и военные ВСУ разбили оккупантов на Изюмском направлении. Они уничтожили пункт управления.
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