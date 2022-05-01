В неділю, 1 травня, розбився вертоліт Мі-8. Трапилося це в місті Могоча в Забайкальському краю, повідомляють тамтешні видання.

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Вертоліт заходив на посадку на аеродромі, а після цього з невідомих поки причин впав. Після такого жорстко приземлення виникла пожежа. Вертоліт згорів повністю та відновленню не підлягає.

Точно відомо, що загинула як мінімум одна особа. Кількість травмованих різниться – від п'яти до шести. Загалом на борту перебувало 15 людей.

Поки точна причина падіння гелікоптера невідома. Серед версій – помилка екіпажу або відмова техніки. Їх розглядають як пріоритетні.

Відео пожежі після падіння гелікоптера на Росії 1 травня

Вертолітопадіння на Росії

Це падіння гелікоптера – вже другий випадок втрати авіаційної техніки менше, аніж за тиждень на Росії. Перед тим 28 квітня під час навчань в Саратовській області зіштовхнулися два військові гвинтокрили. Екіпаж одного з них загинув цілковито.

Та ще більше гелікоптерів Росія втратила за два місяці війни проти України. Станом на 1 травня кількість знищених вертольотів ворога – 155 одиниць.