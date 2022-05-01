Ще на другому курсі військовий Дмитро підписав контракт та став частиною екіпажу одного із суден Військово-Морських Сил ЗС України. З початку нападу Росії він став на захист своєї держави.

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"Або вони нас, або ми їх"

Дмитро розповів виданню, що під час виконання завдань у морі, судно повернулось до одного з пунктів базування. Почали завантажуватись. Проте згодом військові помітили 2 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які випустили декілька ракет по місту та зникли.

Військовий зізнався, що одразу зрозумів – окупанти повернуться для нового удару. Вони повернулися, Дмитро одразу ж запустив ракету по одному зі зникаючих у хмарах літаку з ПЗРК "Ігла". Вже після гучного звуку всі зрозуміли, що літак вдалося підбити.

Тоді всі почуття в мене відключилися, голова була "холодною", а руки робили все самі. Певно, завдяки постійним навчанням, а також інстинкту: або вони нас, або ми їх,

– сказав Дмитро.

"Головне – це український дух, який нас не зрадить. Тож, яка б у них не була зброя, перемога за нами", – додав військовий моряк.

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Дмитро збив літак за 40 мільйонів

Сучасний літак за 40 мільйонів доларів, яким так хвалилися окупанти, Дмитро знищив старим радянським ПЗРК "Ігла", що коштує 60 – 80 тисяч доларів.

На думку військового моряка, окупанти не очікували такого результату. Збиттю літака зрадів увесь екіпаж судна, адже всі розуміли, що росіяни могли затопити і їх.



Літак, який збив Дмитро, коштує 40 мільйонів доларів / Фото АрміяInform

"Нас не бентежать їх "новітні" літаки, бо падають вони, як і всі інші – купою металобрухту, – сказав військовий, що збив літак.

Зауважте, раніше голова Харківської обласної державної та військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що українські захисники збили російський Су-34 й на території області.

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