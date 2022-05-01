Еще на втором курсе военный Дмитрий подписал контракт и стал частью экипажа одного из суден Военно-Морских Сил ВС Украины. С начала нападения России он стал на защиту своего государства.

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"Или они нас, или мы их"

Дмитрий рассказал изданию, что во время выполнения заданий в море судно вернулось в один из пунктов базирования. Начали загружаться. Однако впоследствии военные заметили 2 российских истребителя-бомбардировщика Су-34, которые выпустили несколько ракет по городу и скрылись.

Военный признался, что сразу понял – оккупанты вернутся для нового удара. Они вернулись, Дмитрий сразу же запустил ракету по одному из исчезающих в облаках самолета из ПЗРК "Игла". После громкого звука все поняли, что самолет удалось подбить.

Тогда все чувства у меня отключились, голова была холодной, а руки делали все сами. Вероятно, благодаря постоянным учениям, а также инстинкту: либо они нас, либо мы их,

– сказал Дмитрий.

"Главное – это украинский дух, который нас не предаст. Поэтому, какое бы у них ни было оружие, победа за нами", – добавил военный моряк.

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Дмитрий сбил самолет за 40 миллионов

Современный самолет за 40 миллионов долларов, которым так хвастались оккупанты, Дмитрий уничтожил старым советским ПЗРК "Игла", что стоит 60 – 80 тысяч долларов.

По мнению военного моряка, оккупанты не ожидали такого результата. Сбитием самолета обрадовался весь экипаж судна, ведь все понимали, что россияне могли затопить и их.



Самолет, который сбил Дмитрий, стоит 40 миллионов долларов / Фото АрмияInform

"Нас не смущают их "новейшие" самолеты, потому что падают они, как и все остальные – кучей металлолома, – сказал военный, который сбил самолет.

Заметьте, что ранее председатель Харьковской областной государственной и военной администрации Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники сбили российский Су-34 и на территории области.

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