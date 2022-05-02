Вражеские беспилотники ведут воздушную разведку

Об уничтожении сразу десяти беспилотников в течение 1 мая рассказали в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ. Там констатируют, что российские оккупанты в войне с Украиной в последнее время используют беспилотники.

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Украинские защитники рассказали, что российские "Орланы-10" сейчас популярная цель для подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и пытаются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил,

– говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что российские беспилотники, детали которых Россия покупала в других странах, в основном ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии.

Сообщается, что эти беспилотники, которые могут выполнять разные задачи, – непростая цель, в силу своей незаметности. Стоимость одного "Орлан-10" около 80 – 120 тысяч долларов.