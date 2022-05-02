Окрім техніки, ЗСУ ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Від початку повномасштабної війни вони знищили майже 24 тисячі загарбників.

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Українські захисники майстерно знищують ворожу техніку

Нещодавно бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького філігранно знищили ворожі БМП та танк.

Недолугі рашисти живуть за таким принципом: "хочеш, щоб ніхто не знайшов – постав на видному місці". От і поставили танк та БМП таким чином, щоб стало зручно до них дістатися танкістам і артилеристам бригади,

– розповіли захисники.

Загарбники поставили свою техніку на галявині посеред лісу. Можна лише здогадуватися, чому вороги обрали для зупинки таке відкрите місце.

Цікаво! У британській розвідці розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення Росія відправила в Україну 120 батальйонних тактичних груп. Однак бійці ЗСУ якісно знешкоджують російських загарбників, тож кожен 4-й підрозділ окупаційної армії воювати вже не може.

Дивіться відео, як ЗСУ нищать техніку ворога:

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Коротко про втрати окупантів в Україні

Бійці ССО нещодавно майстерно знищили ворожий бронетранспортер та 2 танки – Т-90 і Т-80БВМ. Окрім цього, вони пошкодили 1 МТ-ЛБ.

На Запоріжжі бійці ЗСУ ліквідували майже 80 окупантів та чимало ворожої техніки. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зауважив, що серед знищеної техніки є 6 танків.

Поблизу острова Зміїний українські захисники знищили 2 російських катери типу "Раптор". Ліквідувати їх вдалося за допомогою турецьких безпілотників Bayraktar.

Лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші бійці відбили 10 атак російських окупантів. Також захисники знищили: 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

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