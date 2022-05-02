Кроме техники ВСУ ликвидируют личный состав оккупационных войск. С начала полномасштабной войны они уничтожили почти 24 тысячи захватчиков.

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Украинские защитники мастерски уничтожают вражескую технику

Недавно бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского филигранно уничтожили вражеские БМП и танк.

Непутевые рашисты живут по такому принципу: "хочешь, чтобы никто не нашел – поставь на видном месте". Вот и поставили танк и БМП таким образом, чтобы стало удобно до них добраться танкистам и артиллеристам бригады,
– рассказали защитники.

Захватчики поставили свою технику на лужайке посреди леса. Можно только догадываться, почему враги выбрали для остановки открытое место.

Смотрите видео, как ВСУ уничтожают технику врага:

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