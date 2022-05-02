В Министерстве обороны Украины 2 апреля продемонстрировали, как военнослужащие Северской бригады умело наносят удар по врагу.

Интересно ВСУ мастерски ликвидировали склад вражеских боеприпасов: эпическое видео

Украинское Минобороны опубликовало на своей фейсбук-странице видеоролик, на котором видны выстрелы из пулеметов. На видео слышны также громкие звуки выстрелов и падение гильз. Их в министерстве в шутку назвали "пулеметной колыбельной".

Воины отдельной танковой Северской бригады всегда готовы организовать для рашистов пулеметную "колыбельную". Уверенно к победе,

– подписали видео.

Заметим, что за последние сутки враг уже традиционно понес немалые потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей украинские защитники отбили 10 атак врага, а также уничтожили:

17 артиллерийских систем;

2 танка;

38 единиц боевой бронированной техники;

10 единиц автомобильной техники противника.

Воины Северской бригады организовали для оккупантов пулеметную "колыбельную": смотрите видео

Вооруженные Силы уничтожаются врагов: похожие новости

В Вооруженных Силах Украины 1 мая показали, как защитники уничтожают вражеские беспилотники "Орлан-10". Их защитники группировки Операции объединенных сил зафиксировали и сбили в Донецкой области.

Также в первый день мая в Генеральном штабе ВСУ продемонстрировали, как в Донецкой области десантники из "Стугны" уничтожают танки врага. Точный удар нанесли бойцы из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Еще одно впечатляющее видео было опубликовано в Министерстве внутренних дел Украины. На нем украинские защитники филигранно уничтожают вражеский экипаж танка.