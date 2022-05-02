Серед знищеної техніки були важкоброньовані та легкоброньовані машини. Про успіх ССО повідомили 2 травня.

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Працює Рух опору ССО України. На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки,

– мовиться в повідомленні.

За годину після того, як захисники визначили ціль для ураження, вони скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів.

Як бійці ССО знищували ворожу техніку: дивіться відео

Завдяки бійцям Сил оборони України втрати росіян склали:

2 танки – Т-90 і Т-80БВМ;

1 МТЛБ знищено та ще 1 МТЛБ пошкоджено.

Також українські воїни уразили бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюють.

Кожен 4-й підрозділ російської армії воювати вже не може

2 травня у розвідці Британії повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія відправила до України 120 своїх батальйонних тактичних груп.

У відсотках це майже 65% її наземної бойової сили. У відомстві наголошують, що Україна змогла вивести з ладу значну їхню кількість. Понад чверть цих підрозділів не цілком боєздатна.

Втрати ворога станом на 30 квітня

особового складу – близько 23800, тобто +300 осіб ліквідовано;

танків – 1048 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин – 2519 (+48) одиниць;

артилерійських систем – 459 (+8) одиниць;

РСЗВ – 152 (+1) одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 194 (+2) одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1824 (+28) одиниці;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26) одиниць;

спеціальної техніки – 38 (+6) одиниць;

крилаті ракети – 84 одиниці.

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