Серед знищеної техніки були важкоброньовані та легкоброньовані машини. Про успіх ССО повідомили 2 травня.
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Працює Рух опору ССО України. На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки,
– мовиться в повідомленні.
За годину після того, як захисники визначили ціль для ураження, вони скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів.
Як бійці ССО знищували ворожу техніку: дивіться відео
Завдяки бійцям Сил оборони України втрати росіян склали:
- 2 танки – Т-90 і Т-80БВМ;
- 1 МТЛБ знищено та ще 1 МТЛБ пошкоджено.
Також українські воїни уразили бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюють.
Кожен 4-й підрозділ російської армії воювати вже не може
2 травня у розвідці Британії повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія відправила до України 120 своїх батальйонних тактичних груп.
У відсотках це майже 65% її наземної бойової сили. У відомстві наголошують, що Україна змогла вивести з ладу значну їхню кількість. Понад чверть цих підрозділів не цілком боєздатна.
Втрати ворога станом на 30 квітня
- особового складу – близько 23800, тобто +300 осіб ліквідовано;
- танків – 1048 (+22) одиниць;
- бойових броньованих машин – 2519 (+48) одиниць;
- артилерійських систем – 459 (+8) одиниць;
- РСЗВ – 152 (+1) одиниці;
- засобів ППО – 80 одиниць;
- літаків – 194 (+2) одиниці;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки – 1824 (+28) одиниці;
- кораблів / катерів – 8 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26) одиниць;
- спеціальної техніки – 38 (+6) одиниць;
- крилаті ракети – 84 одиниці.
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