Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську.

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За словами Андрющенка, до колони дозволили долучатися людям з власним транспортом.

Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя,

– сказав радник міського голови.

Він також підтвердив, що у ніч проти 2 травня російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь". Вранці обстріли стихли. Андрющенко пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.