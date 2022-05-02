Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України повідомило, що 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗСУ змогла знищити 2 бронетранспортери росіян. Особовий склад бронемашин пішов слідом за технікою – українці ліквідували всіх, хто їхав, щоб нищити нашу країну.
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На відео можна побачити, як 79 окрема бригада знищує військову техніку росіян. Знищені 2 бронемашини, які могли зашкодити мирним українцям.
Миколаївські десантники знищили російських окупантів: дивіться відео
Продовжуємо виконувати бойові завдання зі знищення ворогів нашої Батьківщини! Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!
– написали члени бригади.
Скільки втратили росіяни на війні з Україною
За даними Генштабу, за 68 днів повномасштабної війни Росія втратила 23800 своїх військових. Це – в рази більше, ніж окупанти втратили в усіх війнах сучасності.
Серед інших втрат ворогів:
- 1048 танків;
- Понад 2500 броньованих бойових машин;
- 459 артилерійських систем;
- 152 реактивних систем залпового вогню;
- 80 ППО окупантів;
- Майже 200 літаків;
- Понад 150 гелікоптерів;
- 8 кораблів та катерів
- Понад 1800 одиниць автомобільної техніки включно з автоцистернами;
- 271 безпілотник росіян;
- 84 крилаті ракети;
- 38 одиниць спеціальної техніки.
Найбільше втрат російські окупанти зазнали на Ізюмському напрямку – бойовики не полишають намагатися штурмувати Харків.
Росіяни сутужно приховують свої втрати
- Щоб приховати колосальні втрати окупантів, вороже начальство придумало схему, яка покликана маскувати кількість російських загиблих.
- У розмові 2 окупантів, яку перехопила Служба безпеки України, росіяни розповідають, що загиблих бойовиків перевозять невеликими партіями, щоб продовжувати дурити цивільних росіян.
- Перехопити телефонну розмову вдалося у Запорізькій області. Там один російський військовий пояснював другому, чому так довго везуть тіла загиблих. Як зазначають у СБУ, такі логістичні проблеми перетворюють трупи окупантів на "напіврозкладений вантаж 200".
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