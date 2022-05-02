Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України повідомило, що 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗСУ змогла знищити 2 бронетранспортери росіян. Особовий склад бронемашин пішов слідом за технікою – українці ліквідували всіх, хто їхав, щоб нищити нашу країну.

Важливо Евакуйовані маріупольці в Запоріжжі, а на Одещині 3 раз підірвали міст: основне за 68 день війни

На відео можна побачити, як 79 окрема бригада знищує військову техніку росіян. Знищені 2 бронемашини, які могли зашкодити мирним українцям.

Миколаївські десантники знищили російських окупантів: дивіться відео

Продовжуємо виконувати бойові завдання зі знищення ворогів нашої Батьківщини! Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!

– написали члени бригади.

Скільки втратили росіяни на війні з Україною

За даними Генштабу, за 68 днів повномасштабної війни Росія втратила 23800 своїх військових. Це – в рази більше, ніж окупанти втратили в усіх війнах сучасності.

Серед інших втрат ворогів:

1048 танків;

Понад 2500 броньованих бойових машин;

459 артилерійських систем;

152 реактивних систем залпового вогню;

80 ППО окупантів;

Майже 200 літаків;

Понад 150 гелікоптерів;

8 кораблів та катерів

Понад 1800 одиниць автомобільної техніки включно з автоцистернами;

271 безпілотник росіян;

84 крилаті ракети;

38 одиниць спеціальної техніки.

Найбільше втрат російські окупанти зазнали на Ізюмському напрямку – бойовики не полишають намагатися штурмувати Харків.

Росіяни сутужно приховують свої втрати

Щоб приховати колосальні втрати окупантів, вороже начальство придумало схему, яка покликана маскувати кількість російських загиблих.

У розмові 2 окупантів, яку перехопила Служба безпеки України, росіяни розповідають, що загиблих бойовиків перевозять невеликими партіями, щоб продовжувати дурити цивільних росіян.

Перехопити телефонну розмову вдалося у Запорізькій області. Там один російський військовий пояснював другому, чому так довго везуть тіла загиблих. Як зазначають у СБУ, такі логістичні проблеми перетворюють трупи окупантів на "напіврозкладений вантаж 200".

Дивіться також: Важко рахувати! Втрати росіян станом на 2 травня