Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщило, что 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШВ ВСУ смогла уничтожить 2 бронетранспортера россиян. Личный состав бронемашин последовал за техникой – украинцы ликвидировали всех, кто ехал, чтобы уничтожать нашу страну.

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На видео можно увидеть, как 79-я отдельная бригада уничтожает военную технику россиян. Уничтожены 2 бронемашины, которые могли навредить мирным украинцам.

Николаевские десантники уничтожили российских оккупантов: смотрите видео

Продолжаем выполнять боевые задания по уничтожению врагов нашей Родины! Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!

– написали члены бригады.

Сколько потеряли россияне на войне с Украиной

По данным Генштаба, за 68 дней полномасштабной войны Россия потеряла 23 800 своих военных. Это – в разы больше, чем оккупанты потеряли во всех войнах современности.

Среди других потерь врагов:

1048 танков;

Более 2500 бронированных боевых машин;

459 артиллерийских систем;

152 реактивных систем залпового огня;

80 ПВО оккупантов;

Почти 200 самолетов;

Более 150 вертолетов;

8 кораблей и катеров ;

Более 1800 единиц автомобильной техники, включая автоцистерны;

271 беспилотник россиян;

84 крылатые ракеты;

38 единиц специальной техники.

Больше потерь российские оккупанты понесли на Изюмском направлении – боевики не оставляют пытаться штурмовать Харьков.

Россияне напряженно скрывают свои потери

Чтобы скрыть колоссальные потери оккупантов, вражеское начальство придумало схему, призванную маскировать количество российских погибших.

В разговоре двух оккупантов, который перехватила Служба безопасности Украины, россияне рассказывают, что погибших боевиков перевозят небольшими партиями, чтобы продолжать обманывать гражданских россиян.

Перехватить телефонный разговор удалось в Запорожской области. Там один российский военный объяснял другому, почему так долго везут тела погибших. Как отмечают в СБУ, такие логистические проблемы превращают трупы оккупантов в "полуразложенный груз 200".

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