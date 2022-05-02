Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщило, что 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШВ ВСУ смогла уничтожить 2 бронетранспортера россиян. Личный состав бронемашин последовал за техникой – украинцы ликвидировали всех, кто ехал, чтобы уничтожать нашу страну.
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На видео можно увидеть, как 79-я отдельная бригада уничтожает военную технику россиян. Уничтожены 2 бронемашины, которые могли навредить мирным украинцам.
Николаевские десантники уничтожили российских оккупантов: смотрите видео
Продолжаем выполнять боевые задания по уничтожению врагов нашей Родины! Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!
– написали члены бригады.
Сколько потеряли россияне на войне с Украиной
По данным Генштаба, за 68 дней полномасштабной войны Россия потеряла 23 800 своих военных. Это – в разы больше, чем оккупанты потеряли во всех войнах современности.
Среди других потерь врагов:
- 1048 танков;
- Более 2500 бронированных боевых машин;
- 459 артиллерийских систем;
- 152 реактивных систем залпового огня;
- 80 ПВО оккупантов;
- Почти 200 самолетов;
- Более 150 вертолетов;
- 8 кораблей и катеров;
- Более 1800 единиц автомобильной техники, включая автоцистерны;
- 271 беспилотник россиян;
- 84 крылатые ракеты;
- 38 единиц специальной техники.
Больше потерь российские оккупанты понесли на Изюмском направлении – боевики не оставляют пытаться штурмовать Харьков.
Россияне напряженно скрывают свои потери
- Чтобы скрыть колоссальные потери оккупантов, вражеское начальство придумало схему, призванную маскировать количество российских погибших.
- В разговоре двух оккупантов, который перехватила Служба безопасности Украины, россияне рассказывают, что погибших боевиков перевозят небольшими партиями, чтобы продолжать обманывать гражданских россиян.
- Перехватить телефонный разговор удалось в Запорожской области. Там один российский военный объяснял другому, почему так долго везут тела погибших. Как отмечают в СБУ, такие логистические проблемы превращают трупы оккупантов в "полуразложенный груз 200".
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