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На тему – выступление Джозефа Байдена о помощи Украине
Президент США Джозеф Байден посетил предприятие Lockheed Martin Co в Алабаме, производящее противотанковые ракеты Javelin. Во время своей речи он отметил, что бойцы ВСУ выставляют дураками российских захватчиков.
Источник:"Голос Америки"
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