Об этом заявил глава комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф после встречи американской делегации с Владимиром Зеленским в Киеве.

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"Думаю, президентский визит рассматривается. Вопрос лишь в том, как скоро это станет возможным", – отметил Шифф.

Справка. Джо Байден 14 апреля заявил о готовности лично прибыть в Украину. Однако впоследствии в Белом доме сообщили, что такое решение еще не принято.

Как рассказал Шифф, встречу с Зеленским посвятили дальнейшей помощи США Украине в условиях новой фазы войны. В частности, речь идет о поставках дальнобойной артиллерии. Шифф отметил, что члены делегации передали эту информацию Байдену.

Мы подробно обсудили дальнейшую фазу войны. Она переходит от этапа, когда украинцы устраивали засады на российские танки (это были бои ближнего боя), до боев на расстоянии с использованием дальнобойной артиллерии,

– добавил конгрессмен.

Визит представителей США в Украину: что известно

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 1 мая приехала в Киев. Она возглавила небольшую делегацию демократов, чтобы подтвердить поддержку США Украины.

В Украине Пелоси встретилась с Владимиром Зеленским. Она отметила, что этот визит предназначен, чтобы поблагодарить украинцев за их войну за свободу.

По словам президента, разговор с Пелоси длился примерно 4 часа. Они обсудили оборонные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику и политическое взаимодействие с США.

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