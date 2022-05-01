В комментарии телеканалу ABC Маркарова подчеркнула, что Украина надеется на одобрение Конгрессом США законопроекта о дополнительном финансировании нашего государства. Речь идет о 33 миллиардах долларов, анонсированных на поддержку Украины.

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Маркарова о визите Пелоси в Киев

Госпожа посол Украины в США назвала визит Нэнси Пелоси в Украину символичным. При этом Маркарова повторила позицию Киева о том, что не может быть никаких сомнений в победе Украины в войне против России и отметила необходимость вооруженной и финансовой поддержки от штатов.

Нам нужна вся помощь, которую мы можем получить в вооружении, военной, финансовой и гуманитарной поддержке. Мы с нетерпением ждем, когда Конгресс примет это решение и рассчитываем на США в целом,

– подчеркнула Маркарова.

Позиция США в отношении войны России против Украины: актуальные новости

Владимир Зеленский 1 апреля встретился в Киеве со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Президент подчеркнул, что визит американского чиновника является сигналом мощной поддержки Украины народом Соединенных Штатов.

Президент США Джозеф Байден объявил о намерении предоставить Украине дополнительные 33 миллиарда долларов помощи. Речь идет о военной, гуманитарной и экономической поддержке.

В Конгрессе США заявили, что оперативно рассмотрят это предложение. Впрочем, до сих пор официального решения по вопросу не объявляли.

На днях ранее страна согласовала ленд-лиз для Украины. Это свидетельствует об уверенности США в победе нашего государства в войне против России и позволяет значительно быстрее поставлять оружие нашим защитникам. В последний раз такая процедура была применена во время Второй мировой войны – тогда штаты передавали оружие странам, которые боролись против гитлеровской Германии.

Кроме того, Байден решительно осудил газовый шантаж России по отношению к европейским странам на фоне внедрения против страны-агрессора санкций.

Также глава Белого дома предложил конфисковать активы российских олигархов в США и передать их на пользу Украины.

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