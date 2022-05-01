У коментарі телеканалу ABC Маркарова натомість підкреслила, що Україна сподівається на схвалення Конгресом США законопроєкту про додаткове фінансування нашої держави. Йдеться про 33 мільярди доларів, анонсованих на підтримку України.

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Маркарова про візит Пелосі до Києва

Пані посол України у США назвала візит Ненсі Пелосі в Україну символічним. При цьому Маркарова повторила позицію Києва про те, що не може бути жодних сумнівів у перемозі України у війні проти Росії й наголосила на необхідності збройної та фінансової підтримки від штатів.

Нам потрібна вся допомога, яку ми можемо отримати в озброєнні, військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці. Ми з нетерпінням чекаємо, коли Конгрес ухвалить це рішення і розраховуємо на США в цілому,

– наголосила Маркарова.

Позиція США стосовно війни Росії проти України: актуальні новини

Володимир Зеленський 1 квітня зустрівся у Києві зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Президент підкреслив, що візит американської посадовиці є сигналом потужної підтримки України народом Сполучених Штатів.

Президент США Джозеф Байден оголосив про намір надати Україні додаткових 33 мільярди доларів допомоги. Йдеться про військову, гуманітарну та економічну підтримку.

У Конгресі США заявили, що оперативно розглянуть цю пропозицію. Втім досі офіційного рішення стосовно питання не оголошували.

Днями раніше країна погодила ленд-ліз для України. Це засвідчує впевненість США у перемозі нашої держави у війні проти Росії і дозволяє значно швидше постачати зброю нашим захисникам. Востаннє таку процедуру застосовували під час Другої світової війни – тоді штати передавали зброю країнам, які боролися проти гітлерівської Німеччини.

Крім того, Байден рішуче засудив газовий шантаж Росії стосовно європейських країн на тлі впровадження проти країни-агресорки санкцій.

Також очільник Білого дому запропонував конфіскувати активи російських олігархів у США і передати їх на користь України.

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