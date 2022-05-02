Про це заявив голова комітету з розвідки Конгресу США Адам Шифф після зустрічі американської делегації з Володимиром Зеленським у Києві.

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"Думаю, президентський візит розглядається. Питання лише в тому, як скоро це стане можливим", – зазначив Шифф.

Довідка. Джо Байден 14 квітня заявив про готовність особисто прибути в Україну. Однак згодом у Білому домі повідомили, що таке рішення ще не ухвалене.

Як розповів Шифф, зустріч із Зеленським присвятили подальшій допомозі США Україні в умовах нової фази війни. Зокрема, мовиться про постачання далекобійної артилерії. Шифф зазначив, що члени делегації передали цю інформацію Байдену.

Ми докладно обговорили подальшу фазу війни. Вона переходить від етапу, коли українці влаштовували засідки на російські танки (це були бої ближнього бою), до боїв на відстані з використанням далекобійної артилерії,

– додав конгресмен.

Візит представників США в Україну: що відомо

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі 1 травня приїхала до Києва. Вона очолила невелику делегацію демократів, щоб підтвердити підтримку США України.

В Україні Пелосі зустрілася з Володимиром Зеленським. Вона зазначила, що цей візит призначений, аби подякувати українцям за їхню війну за свободу.

За словами президента, розмова з Пелосі тривала приблизно 4 години. Вони обговорили оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику та політичну взаємодію зі США.

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