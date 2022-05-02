Після розмови з Пелосі Байден поїде на підприємство, що виробляє "Джавеліни"

У неділю, 1-го травня, Білий дім підтвердив, що Джозеф Байден розмовляв з Пелосі після її візиту в Україну. Подробиці розмови президента США та Пелосі не повідомляються.

До речі Росія – агресор, і світ повинен та притягне її до відповідальності, – Байден

Пелосі зустрілася з Байденом перед його візитом до Алабами на підприємство Lockheed Martin, яке виробляє протитанкові ракети Javelin та іншу зброю, яку США постачають в Україну.

Під час недільної пресконференції у Польщі Пелосі закликала Конгрес схвалити запит Байдена на додаткову військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні у розмірі 33 мільярдів доларів

Як відомо, Джо Байден 28 квітня виступив із заявою щодо російської агресії, оголосивши про новий пакет допомоги Україні. Зокрема, американський президент заявив, що надсилає до Конгресу запит про додаткову допомогу для України.

Пелосі відвідала Україну

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі 1-го травня здійснила неоголошений візит до Києва. Вона очолила невелику делегацію демократів, щоб підтвердити підтримку США України. Пелосі прибула до Києва поїздом.

Вона стала найвищою офіційною особою США, яка відвідала Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Україні Пелосі провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вона зазначила, що цей візит призначений для того, щоб подякувати українцям за їхню війну за свободу. Також Пелосі наголосила на підтримці Вашингтона.

За словами Зеленського, він мав зі спікеркою 4 години перемовин, під час яких сторони обговорили оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику та політичну взаємодію зі США.

Президент нагородив Пелосі орденом княгині Ольги. Пані посол України у штатах Оксана Маркарова назвала візит американської посадовиці символічним.

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