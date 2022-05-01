У неділю, 1 травня, до України прибула американська політикиня. Вона уже зустрілася з українським президентом. Пелосі заявила, що її візит до Києва призначений для того, щоб подякувати українцям – за війну за свободу.

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Зеленський нагородив Ненсі Пелосі

Спікерку Конгресу США президент України Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги. Таким чином, гарант відзначив вагомий особистий внесок Ненсі Пелосі у зміцнення співпраці між Україною та США, а також підтримку суверенної, незалежної та демократичної України.

До Києва Пелосі прибула на поїзді, як і більшість іноземних політиків та високопосадовців. В Укрзалізниці підкреслили, що вони завжди раді вітати на борту своїх поїздів союзників України.

Що відомо про орден княгині Ольги Це державна нагорода України, якою відзначають досягнення жінок у різних сферах: державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї. Автором знаків цього ордену є художник Олексій Руденко.

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