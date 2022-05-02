После разговора с Пелоси Байден поедет на предприятие, производящее "Джавелины"

В воскресенье, 1 мая, Белый дом подтвердил, что Джозеф Байден разговаривал с Пелоси после ее визита в Украину. Подробности разговора президента США и Пелоси не сообщаются.

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Пелоси встретилась с Байденом перед его визитом в Алабаму на предприятие Lockheed Martin, производящее противотанковые ракеты Javelin и другое оружие, поставляемое США в Украину.

Во время воскресной пресс-конференции в Польше Пелоси призвала Конгресс одобрить запрос Байдена на дополнительную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине в размере 33 миллиардов долларов.

Как известно, Джо Байден 28 апреля выступил с заявлением по поводу российской агрессии, объявив о новом пакете помощи Украине. В частности, американский президент заявил, что посылает в Конгресс запрос о дополнительной помощи для Украины.

Пелоси посетила Украину

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 1 мая совершила необъявленный визит в Киев. Она возглавила небольшую делегацию демократов, чтобы подтвердить поддержку США. Пелоси прибыла в Киев на поезде.

Она стала самым высоким официальным лицом США, посетившим Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В Украине Пелоси провела встречу с президентом Владимиром Зеленским. Она отметила, что этот визит предназначен для того, чтобы поблагодарить украинцев за их войну за свободу. Также Пелоси отметила поддержку Вашингтона.

По словам Зеленского, он имел со спикером 4 часа переговоров, в ходе которых стороны обсудили оборонные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику и политическое взаимодействие с США.

Президент наградил Пелоси орденом княгини Ольги. Госпожа посол Украины в штатах Оксана Маркарова назвала визит американского чиновника символическим.

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