То есть угрозы получают патриоты, активисты, журналисты и другие.

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Все эти люди чувствуют себя в опасности, потому что Стремоусов обещает зачистки и тюрьмы. В частности, в своем видеообращении Стремоусов пообещал "перепись населения" и наказание для тех, кто жил на гранты".

Себя Стремоусов называет в видео "русским", который много лет страдал от нацистов и провокаций СБУ". Также он соврал, что СБУ арестовывало его. На самом деле ни разу правоохранители его не задерживали.

Добавим, что в Николаеве 4 марта начались бои между украинскими войсками и оккупантами. По словам главы Николаевской ОВА, нашим защитникам удалось немного оттеснить захватчиков, однако бои продолжаются.