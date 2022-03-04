Тобто погрози отримують патріоти, активісти, журналісти та інші.

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Всі ці люди почуваються в небезпеці, бо Стремоусов обіцяє зачистки й тюрми. Зокрема, у своєму відеозверненні Стремоусов пообіцяв "перепис населення" і покарання для "тих, хто жив на гранти".

Себе Стремоусов називає у відео "русским", який багато років "страждав від нацистів та провокацій СБУ". Також він збрехав, що СБУ заарештовувало його. Насправді жодного разу правоохоронці його не затримували.

Додамо, що у Миколаєві 4 березня почались бої між українськими військами та окупантами. За словами голови Миколаївської ОВА, нашим захисникам вдалось трохи відтіснити загарбників, проте бої тривають.