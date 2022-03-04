Про це голова ОВА розповів у відео, яке виклали у соцмережі. Він зазначив, що українські захисники мають успіхи.
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Ми їх трохи вибили, – голова ОВА
Ми вибили їх (росіян – 24 канал) трохи, проте бій продовжується. Коментувати не можу, бої – на околицях,
– сказав Кім.
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що вдалось вибити росіян з аеропорту "Кульбакіно". Там встановили український прапор. Проте після 17:00 ворог пішов у контрнаступ.
Дивіться відео з Миколаєва:
Голова ОВА закликав містян не панікувати
Зазначимо, що до початку боїв у місті оголосили повітряну тривогу. У небі бачили кілька ворожих вертольотів. Віталій Кім закликав містян не панікувати та зберігати спокій.
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