Украинцу Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.

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Согласно данным следствия, в Казачьей Лопане в Харьковской области мужчина перешел к российскому врагу и добровольно получил должность "главы администрации пгт Казачья Лопань Харьковской области".

Подозреваемый оказывал помощь участникам военных формирований РФ по поиску в Казачьей Лопане лиц, участвовавших в АТО/ООС, местных волонтеров и активистов. Он наладил обеспечение российских военнослужащих спецтехникой для строительства блокпостов,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Известно, что он агитировал местных жителей к лояльному отношению к оккупационным войскам и к стране-агрессору России.

Также он сообщал российским СМИ о возможности проведения референдума на территориях, оккупированных российскими военнослужащими.

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